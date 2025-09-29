El peso de Zelenza y Jomar e Hijos en Amper se diluye tras la ampliación de capital de 77,16 millones

El peso los principales accionistas de Amper --Zelenza y Jomar e Hijos-- en la compañía se ha diluido tras la ampliación de capital de 77,16 millones de euros que la empresa cerró a finales del pasado julio.

En concreto, el peso de Zelenza en Amper se ha reducido hasta el 8,576% (frente al 8,969% anterior), mientras que la participación de Jomar e Hijos ha menguado hasta el 3,514%, en comparación con el 5,053% que poseía con anterioridad, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

A finales del pasado julio la compañía cerró una ampliación de capital de 77,16 millones de euros con una sobresuscripción de 4,46 veces sobre el importe objetivo, lo que supuso una demanda total de alrededor de 344 millones de euros.

El proceso comenzó el pasado 3 de julio y, según la compañía, el resultado del mismo demostró "el masivo respaldo" de los accionistas e inversores al plan estratégico y de transformación de la empresa.

"Esta confianza de nuestros accionistas e inversores no solo nos proporciona los fondos necesarios para nuestras adquisiciones estratégicas en defensa, sino que nos da un impulso formidable para acelerar nuestro crecimiento y consolidarnos como un actor de referencia en dicho mercado", resaltó entonces el consejero delegado de Amper, Enrique López.

Cabe recordar también que a finales del pasado marzo, en una entrevista concedida a Europa Pres, López aseguró que Amper invertirá entre 100 y 200 millones de euros en adquisiciones en defensa y afirmó que la intención de su compañía es cerrar al menos una operación en el segundo semestre de este ejercicio.

En ese sentido, con la ampliación de capital la compañía logró reducir su ratio de apalancamiento neto a un múltiplo de 2,4 veces sobre el resultado bruto de explotación (ebitda), en comparación con la ratio de 4,4 veces que tenía a finales de junio.