El oficialismo destaca la "lección de democracia" de Moldavia al vencer al "abusador" ruso

El líder del Partido de Acción y Solidaridad (PAS), Igor Grosu, ha destacado este lunes el papel de los electores moldavos en las elecciones parlamentarias del domingo, en las que dieron "la lección más importante de la democracia" al mostrar que "incluso un abusador como Rusia" puede perder ante la unión de un solo pueblo.

"Fue una lucha extremadamente difícil", ha dicho Grosu, en sus primeras declaraciones tras los resultados que dan al partido nuevamente mayoría absoluta en un Parlamento en el que contará con 55 escaños y en el que habrá otras cuatro fuerzas políticas, todas ellas antagónicas en mayor o menor medida.

Grosu ha agradecido a los moldavos que decidieron "defender su país votando", así como a las instituciones estatales que evitaron que las elecciones fueran "secuestradas" por una Rusia, que "lanzó todo lo que tenía" para conseguirlo.

"Mentiras, dinero, ilegalidades. Utilizó a criminales para convertir nuestro país en un espacio de criminalidad", ha dicho Grosu en una rueda de prensa, en la que han estado presentes el resto de diputados del PAS que han logrado escaño.

Grosu se ha comprometido a ofrecer todo su apoyo a la presidenta Mai Sandu para lograr la meta de la integración europea y acelerar las reformas necesarias que el partido no logró finalizar en el mandato anterior, como la judicial, fuente del descontento de una población que ha decidido confiar de nuevo en ellos.

El PAS ha logrado revalidar mayoría parlamentaria en medio un clima electoral marcado por las denuncias de una intromisión rusa sin precedentes. El opositor Bloque Patriótico (BP) --afín a Moscú-- ha obtenido 26 escaños, por los 55 del PAS.

Han logrado entrar en el Parlamento el Bloque Alternativo, con 8 escaños. Nuestro Partido --euroescéptico y rusófilo--, con seis lugares, los mismos que Democracia en Casa, partidario de la unión con Rumanía.