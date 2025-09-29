El central Facundo Garcés, suspendido de manera cautelar por el Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés ha anunciado este lunes que el central malasio de origen argentino Facundo Garcés ha quedado "suspendido cautelarmente" tras notificarse la sanción de un año que la FIFA le impuso al futbolista por presunta falsificación de documentos, según un comunicado.

El pasado viernes, el organismo rector del fútbol mundial sancionó a la Asociación Malasia de Fútbol (FAM) con una multa de 374.000 euros e impuso un año de suspensión a siete futbolistas, entre ellos el propio Garcés y el defensa del CD Tenerife cedido en el Unionistas de Salamanca Gabriel Palmero, por haber jugado con la selección de Malasia con la ayuda de documentos falsificados un partido de clasificación para la Copa de Asia contra Vietnam el 10 de junio, que Malasia ganó por 4-0.

El club babazorro comunicó el sábado que, tras recibir la notificación de la sanción, el jugador quedaba fuera de la convocatoria para el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports contra el RCD Mallorca, aunque destacó su "respeto a la presunción de inocencia" del futbolista.

Este lunes, la entidad alavesista ha anunciado su suspensión cautelar, por lo que queda fuera de la disciplina del club hasta que se resuelva el caso. "A consecuencia de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a Facundo Garcés, el jugador queda suspendido cautelarmente, por lo que no formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto", rezó el comunicado.

Además, el Deportivo Alavés "manifiesta su respeto a las decisiones que adopten los organismos competentes", esperando "que la situación se resuelva en el menor tiempo posible".