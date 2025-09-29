Egipto y Emiratos Árabes Unidos apoyan la propuesta de acuerdo de Trump para Gaza

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y el jefe de Estado de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyan, han expresado este lunes su respaldo a la reciente iniciativa para lograr el cese de la violencia en Gaza planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ambos dirigentes han abordado la situación regional y en particular los acontecimientos de la Franja de Gaza y han expresado su apoyo a la propuesta de Trump para que pare la guerra, ha explicado el portavoz presidencial egipcio, Mohamed el Shenaui. "Han destacado la necesidad crucial de apoyar esta iniciativa para abrir un camino para lograr una paz permanente e integral en la región", ha añadido.

Al Nahyan y Al Sisi se han reunido este lunes en el Palacio Al Ittihadiya o Palacio de Heliópolis de El Cairo acompañados de delegaciones de ambos países. Después han mantenido un encuentro bilateral a puerta cerrada y un almuerzo de trabajo.

Al Sisi ha destacado en la reunión las "profundas y fuertes relaciones bilaterales" que mantienen los dos países y ha resaltado la cooperación que mantienen en diversos ámbitos, en especial en comercio e inversiones. Así, ha prometido eliminar todas los obstáculos que puedan encontrarse a las inversiones emiratíes.

El sábado, el diario israelí 'The Times of Israel' publicó los detalles filtrados de una propuesta de 21 puntos para la liberación de los rehenes de la Franja de Gaza y la retirada paulatina del Ejército israelí. Sin embargo, Hamás ha asegurado que no ha recibido propuesta alguna.

Trump ha recibido este lunes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ha asegurado en sus últimos mensajes que tiene una propuesta que habrían aceptado ya todas las partes. El mandatario estadounidense podría anunciar su plan tras el encuentro con Netanyahu, que ha rechazado propuestas anteriores de los países mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar.