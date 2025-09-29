Dos marineros heridos tras un incendio en un buque neerlandés en un ataque frente a las costas de Yemen

Dos marineros han resultado heridos este lunes tras registrarse un incendio provocado por un "artefacto explosivo no identificado" lanzado contra un buque con bandera de Países Bajos que navegaba frente a las costas de Yemen, en el golfo de Adén.

La empresa que opera el buque, Spliethoff, ha informado en un comunicado enviado a Europa Press que los 19 tripulantes a bordo del buque 'Minervagracht' han empezado a ser evacuados en helicóptero a embarcaciones cercanas y que los heridos reciben ya tratamiento médico, si bien no han dado detalles sobre su estado de salud.

El ataque ha causado "daños considerables" a la embarcación. La empresa, con sede en Ámsterdam, ha contactado con las familias de los marineros afectados, mientras que también ha informado a "todas las autoridades y partes pertinentes" del incidente.

Según ha informado poco antes el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), la embarcación se ha incendiado tras ser alcanzada por "un objeto no identificado", si bien no ha dado detalles sobre los posibles autores del ataque, que se habría producido poco antes de las 13.00 (hora local).

"Las autoridades están investigando. Se ha pedido a los barcos que atraviesan la zona a actuar con cautela e informar de cualquier actividad sospechosa", recoge el texto, que incluye información de "autoridades militares".

Aunque los rebeldes yemeníes no se han atribuido de momento la autoría del ataque, podrían haberse visto implicados dado que estos incidentes tienen lugar en pleno aumento de la ofensiva por parte de los hutíes contra objetivos israelíes en el golfo de Adén y el mar Rojo, donde han prometido destruir los intereses israelíes en señal de protesta por la ofensiva en Gaza.