(Crónica) Nuno Espírito Santo debuta con el West Ham con un empate ante el Everton

El portugués Nuno Espírito Santo ha debutado este lunes como entrenador del West Ham con un empate en casa del Everton (1-1) en el último partido de la sexta jornada de la Premier League, un resultado que impide a la 'hammers' salir del descenso y a los de David Moyes acercarse a los puestos europeos.

Michael Keane adelantó a los 'Toffees' con un cabezazo tras saque de esquina a los 18 minutos, y ya en la segunda mitad Jarrod Bowen neutralizó el tanto local en el minuto 65 al anotar con un disparo de rosca.

De esta manera, el Everton, que enlaza tres jornadas sin ganar, se sitúa noveno con ocho puntos, a tres de la zona de privilegio, mientras que el West Ham continúa penúltimo con cuatro unidades, con las posiciones de permanencia un punto por encima.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 6 EN LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Brentford - Manchester United 3-1.

Chelsea - Brighton 1-3.

Crystal Palace - Liverpool 2-1.

Leeds United - Bournemouth 2-2.

Manchester City - Burnley 5-1.

Nottingham Forest - Sunderland 0-1.

Tottenham - Wolverhampton 1-1.

-Domingo.

Aston Villa - Fulham 3-1.

Newcastle - Arsenal 1-2.

-Lunes.

Everton - West Ham 1-1.