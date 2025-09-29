Cayetano Martínez de Irujo, seriedad y enfado con la prensa en su último plan antes de su boda con Bárbara Mirjan

En plena cuenta atrás para su esperada boda con Bárbara Mirjan, Cayetano Martínez de Irujo ha disfrutado de su último plan como soltero sin la compañía de su prometida, con la que se dará el 'sí quiero' después de casi una década de relación el próximo 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla con la presencia (ya confirmada) del actual duque de Alba, Carlos Fizt-James Stuart, y del viudo de la inolvidable Cayetana de Alba, Alfonso Díez.

Con todo preparado para el gran día, el duque de Arjona ha asistido este domingo en solitario a la corrida de Morante de la Puebla y Roca Rey en la plaza de toros de La Mestranza de la capital andaluza, que tampoco se han querido perder otros rostros conocidos como su sobrina Cayetana Rivera -que continúa guardando silencio sobre su ruptura con Manuel Vega-, Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío, Rafa Medina, Joaquín Moeckel, o Nuria González con sus hijos Alma e Iván.

A pesar de encontrarse en uno de los momentos más felices de su vida y de que queda menos de una semana para darle el 'sí quiero' a Bárbara, Cayetano se ha mostrado especialmente serio ante las cámaras, evitando revelar cómo está y cómo van los preparativos de su boda.

Un silencio que ha roto visiblemente molesto cuando le han preguntado por las declaraciones de Sonia Moldes en '¡De Viernes!' asegurando que Alessandro Lequio intentó vender unas fotografías con Eugenia Martínez de Irujo antes de su boda con Francisco Rivera para fastidiar la relación que el propio Cayetano tenía en ese momento con Mar Flores: "Ese tipo de preguntas tenga el mínimo de respeto de no hacérmelas ¿vale?" ha expresado enfadado.