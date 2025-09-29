Bosco Martínez-Bordiú revela si recibió una oferta para volver a 'Supervivientes All Stars'

Tras convertirse en el flamante ganador de 'Supervivientes 2023' y protagonizar una apasionada y breve historia de amor con Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú regresaba a Honduras en julio de 2024 como concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' junto a algunas de las leyendas del reality, como su exnovia, Sofía Suescun, Abraham García, Marta Peñate, Olga Moreno, Alejandro Nieto, Jorge Pérez, o Lola Mencía.

Y a pesar de que partía como uno de los favoritos se convertía en el cuarto expulsado del concurso, no sin antes vivir un acercamiento a Adara, y tener un comentadísimo tonteo con la novia de Kiko Jiménez que hizo pensar que entre ellos podría haber algo más que una amistad.

Alejado del foco mediático desde entonces, Bosco ha reaparecido en la boda de su primo Jaime Martínez-Bordiú y Andrea García este fin de semana en Madrid y, a las preguntas de la prensa sobre si estuvo entre los candidatos a regresar a los Cayos Cochinos en la nueva edición del 'All Stars' -como sí ha hecho la hija de Elena Rodríguez- para volver a vivir la aventura, ha dejado entrever que algo (o más bien, alguien), frustró su fichaje por el reality de los realities.

"Algo estoy viendo y la verdad que todo lo que ha pasado se ve claramente lo duro que es el programa y lo que se sufre ahí, y más en el 'All Stars', que se da todo aún más. Esas emociones son reales y es lo que pasa, es muy muy duro y es espectacular" ha asegurado.

"Yo la verdad es que estaba en Cuba, entonces... Aunque lo hubiese recibido, creo que pasó algo, pero aunque lo hubiese recibido no podía, yo estaba en Cuba y estaba haciendo otras cosas, pero me hace mucha ilusión verlo desde fuera, porque si os digo la verdad, aunque me hubiesen pedido volver, es tan duro que no sé si volvería" ha confesado.

Sin embargo, no descarta que le veamos en algún otro reality, ya que como afirma "siempre que es un formato divertido y que podamos estar en el negocio de sonrisas, que es lo que estamos nosotros, y pasar la sonrisa a través de la televisión, siempre es un placer y un honor".