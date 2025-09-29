Agencias

BBVA aprueba pago de un dividendo de 0,32 euros en noviembre que recibirán los accionistas que acudan a la OPA

Por Newsroom Infobae

Guardar

El consejo de administración de BBVA ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 por un importe bruto de 0,32 euros por acción en efectivo, lo que supone un incremento del 10,3% frente al año anterior, que se repartirá el próximo día 7 de noviembre entre aquellos accionistas que acudan a la oferta pública de adquisición (OPA), según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

No obstante, si la OPA realizada por BBVA sobre el 100% del capital de Banco Sabadell se ha completado pero no liquidado antes del día 4 de noviembre de este año, la fecha de pago no será el 7 de noviembre, sino tres días hábiles bursátiles después de la fecha en la que se haya liquidado la oferta de manera efectiva.

De esta manera, se garantiza que los nuevos accionistas de BBVA como resultado de la oferta "participen del dividendo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Departamento de Trabajo no publicará el informe de paro de septiembre si se "cierra" el Gobierno de EEUU

El Departamento de Trabajo no

Trump presenta su plan de paz para Gaza y propone presidir el organismo que supervisará el nuevo gobierno

Trump presenta su plan de

Netanyahu pide disculpas al primer ministro qatarí y promete que Israel no volverá a atacar su territorio

Netanyahu pide disculpas al primer

Simeone: "En la vida vale el ahora, nadie se acuerda del partido anterior"

Simeone: "En la vida vale

Dirigentes de partidos israelíes critican las disculpas de Netanyahu a Qatar

Dirigentes de partidos israelíes critican