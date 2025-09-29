BBVA aprueba pago de un dividendo de 0,32 euros en noviembre que recibirán los accionistas que acudan a la OPA

El consejo de administración de BBVA ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 por un importe bruto de 0,32 euros por acción en efectivo, lo que supone un incremento del 10,3% frente al año anterior, que se repartirá el próximo día 7 de noviembre entre aquellos accionistas que acudan a la oferta pública de adquisición (OPA), según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

No obstante, si la OPA realizada por BBVA sobre el 100% del capital de Banco Sabadell se ha completado pero no liquidado antes del día 4 de noviembre de este año, la fecha de pago no será el 7 de noviembre, sino tres días hábiles bursátiles después de la fecha en la que se haya liquidado la oferta de manera efectiva.

De esta manera, se garantiza que los nuevos accionistas de BBVA como resultado de la oferta "participen del dividendo".