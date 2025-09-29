Al menos cuatro miembros de una misma familia muertos en un bombardeo israelí en Gaza

Al menos cuatro miembros de una misma familia han muerto este lunes en un bombardeo de las Fuerzas Armadas israelíes sobre la zona de Al Katiba, al oeste de la ciudad de Gaza.

Los cuatro fallecidos estaban en un edificio del Colegio Médico Palestino, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad, que destaca que se trata de uno de los incidentes más graves de la jornada, que se salda por el momento con 23 fallecidos desde el amanecer, según fuentes sanitarias palestinas.

Por otra parte, las ambulancias y equipos de emergencias han recuperado diez cuerpos tras un ataque israelí en la calle Al Naser de la ciudad de Gaza y se cree que hay más cadáveres bajo los escombros. Además hay varios muertos en un ataque de un dron israelí contra un edificio del barrio de Al Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza.

Fuentes sanitarias han denunciado además disparos israelíes contra ambulancias y personal de Defensa Civil que estaban de servicio en la capital gazatí.

Mientras, distintas fuentes especulan con un posible asalto israelí al Hospital Al Shifa después de que el Ministerio de Sanidad del gobierno de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informara de que han perdido el contacto con el personal del centro y de varios ataques israelíes en sus inmediaciones.

Otra persona ha muerto y nueve más han resultado heridos tras un ataque sobre una tienda de campaña para desplazados al norte de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

En total, los hospitales gazatíes han recibido 23 cadáveres desde el amanecer, incluidos trece en el Hospital Al Shifa, siete en el Hospital Mamudiya y uno en los hospitales de Al Auda, Al Aqsa y Nasser, respectivamente.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han informado de un total de 66.055 fallecidos en ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave, en el marco de una ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023 en respuesta al ataque de las milicias palestinas que se saldó con unos 1.200 muertos en suelo israelí.