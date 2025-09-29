Aitana protagoniza su selfie más natural junto al rey Felipe VI

Tras un verano en el que la cantante pudo reunirse con los fans en su tierra con un multituinario concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, Aitana ha recibido un reconocimiento muy especial para ella en los Premios Vanguardia 2025 que tuvieron lugar el pasado lunes en el Palau de Congressos de Catalunya.

Presididos por el rey Felipe VI, Aitana recibió el Premio Cultura por su dilatada y exitosa carrera profesional en el mundo de la música donde no para de crecer. Apostando por la discrección y la sencillez con un mini vestido en color negro que combinó con medias y stilettos en el mismo tono, la joven se convirtió en una de las protagonisstas de la noche por una divertida y natural fotografía junto al Monarca.

Orgullosa y muy agradecida por el reconocimiento, Aitana compartió algunas instantáneas de la noche en sus redes sociales sin olvidarse del divertido selfie que pudo hacerse junto al rey Felipe VI al que también le dedicó unas palabras en su publicación. "Por cierto he conocido al rey por primera vez!!!!!! qué majíssssimo!!!!!!" compartía la joven. Por su parte, también la Casa Real publicaba la misma fotografía en su cuenta oficial de Instagram como muestra de la cercanía y la simpatía del monarca durante la gala con los premiados.