Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el lunes 29 de septiembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Índice de Precios de Consumo Avance. Septiembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor Agosto 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743
-- 14.00 horas. Desempleo en México, gráficos
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-datos-graficos/656
