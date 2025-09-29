Agencias

AEMET mantiene el aviso rojo por lluvias muy fuertes en la provincia de Valencia y lo desactiva en Tarragona y Castellón

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso rojo (peligro extraordinario) en la provincia de Valencia por lluvias muy fuertes y persistentes, como ha anunciado en su cuenta de X en un tuit recogido por Europa Press.

Por el contrario, ha desactivado el aviso rojo en Tarragona y en Castellón mientras que mantiene con aviso naranja a parte de la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia.

La AEMET avisa este lunes 29 de septiembre de precipitaciones acumuladas en 12 horas de 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en el litoral norte y litoral sur de Valencia.

Además habrá precipitaciones de 140 l/m2 en el litoral sur de Castellón y en el litoral norte de Alicante, así como de 120 l/m2 en el litoral sur de Tarragona y en el litoral norte de Castellón.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a cadena perpetua un hombre en Irak por reclutar combatientes para el Ejército de Rusia en Ucrania

Condenado a cadena perpetua un

Meta extiende oficialmente el reconocimiento facial en Europa para combatir la suplantación de identidad en Facebook

Meta extiende oficialmente el reconocimiento

El Foro de Atención Primaria rechaza la propuesta para que médicos de Familia y pediatras ejerzan hasta los 72 años

El Foro de Atención Primaria

La tasa de desempleo de México sube dos décimas en agosto, hasta el 2,9% anual

La tasa de desempleo de

La vicepresidenta Aagesen ve "todo el sentido" a suspender el Valencia-Oviedo por las lluvias: "Lo peor es hoy"

La vicepresidenta Aagesen ve "todo