Violeta Mangriñán reacciona a la venta de Cantora

Isabel Pantoja está de nuevo acaparando los titulares de la prensa porque ha vaciado la finca Cantora para comenzar más pronto que tarde su nueva vida en República Dominicana. La artista busca recuperar la estabilidad y la asfixia económica lejos del hogar donde ha residido durante cuatro décadas.

Por esta noticia se le ha preguntado a Violeta Mangriñán, quien se enteraba por la prensa de la famosa venta de Cantora: "¿Ha vendido la casa? Bueno, pues enhorabuena, seguro que le ha sacado rentabilidad, porque le sigue un 'leyendómetro' a esa casa increíble".

La valenciana afirmaba que sólo estuvo en la casa en una ocasión, cuando la artista celebró su cumpleaños con algunos compañeros de 'Supervivientes' y explicaba que "era una casa de campo, como cualquier barraca de Valencia... no destacaría nada una casa para hacer familia, poco más".

Violeta siempre ha hablado con cariño de la tonadillera porque cuando coincidieron en Honduras forjaron "una relación muy buena" y aseguraba que "la percepción que yo tengo de ella, no sé si es la que ha tenido el resto de la gente, pero conmigo fue encantadora" por lo que le desea que "le vaya muy bien y al resto de su familia igual".