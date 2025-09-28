Tres niños muertos por la explosión accidental de una bomba en Pakistán

Tres menores de edad han muerto y cinco más han resultado heridos por la detonación de explosivos que habían dejado atrás supuestamente miembros del grupo armado Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Bayaur, en la provincia paquistaní de Jíber-Pajtunjua.

El incidente ocurrió el sábado cuando los niños jugaban con los explosivos en la zona de Laghrai, según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la cadena de televisión Geo TV. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Peshawar y están siendo tratados por personal sanitario militar. La zona ha sido acordonada para recoger pruebas.

En la noche del 26 al 27 de septiembre 17 miembros de otro grupo armado, Fitna al Jauarij, murieron en una operación militar de las Fuerzas Armadas de Pakistán, que vinculan a esta organización con India.

El grupo TTP, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.