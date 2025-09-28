Tania Llasera habla de la relación entre Mar Flores y su hijo Carlo

Las memorias de Mar Flores han provocado una revolución en el mundo del corazón ya que ha removido un pasado que parecía olvidado, pero que sigue muy latente en nuestra sociedad y hay quien ha aplaudido la valentía de la modelo de desvelar por primera vez cómo vivió el escarnio público del que sobrevivió.

Tania Llasera ha hablado esta semana públicamente sobre la presentadora de televisión y ha confesado que "siguen dando cabida a gente muy machista, que básicamente la tilda de puta y que sinceramente no me parece que hoy en día sea para nada así".

La colaboradora de televisión no cree que la modelo se haya quedado corta en su libro, sino que considera que "es muy elegante" y la ve como una mujer "mucho más maja y cercana de lo que la prensa realmente ha podido ver".

Además, explicaba que "se ha protegido mucho con el silencio, que ha sido educada y yo soy todo lo contrario, entonces desde que la conozco, toda la vida ha sido como 'Mar hija, sé cómo eres conmigo y todo el mundo lo entenderá', pero es verdad que tiene mucho estigma" porque "Mar Flores es un nombre que mucha gente le tiene con ideas muy preconcebidas y tiene un historial muy largo en la prensa del corazón".

En cuanto a la relación de la modelo con su hijo Carlo, Tania cree que "se están redescubriendo, porque al final es una situación muy nueva. Están poniendo suelos juntos, están haciendo cosas y están como redescubriéndose".

Por último, Llasera aseguraba que "Mar está en calma, se sostiene sola y no le hace falta ni siquiera su hijo en ese aspecto, ya lo ve todos los días grabando"... por lo que no considera que no tengan relación.