Starmer califica de "racista" e "inmoral" la propuesta de Farage de deportar migrantes legales

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha calificado de "racista" e "inmoral" la propuesta del ultraderechista Nigel Farage de deportar a migrantes en situación legal y con estatus permanente para trabajar y residir en el país.

"Creo que son políticas racistas. Es inmoral y tenemos que llamarlo por lo que es", ha valorado este domingo al inicio de la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, según recoge BBC.

"Somos un país orgulloso, tolerante, de mentalidad razonable, que vive y deja vivir, y somos un país diverso donde la gente ha venido durante siglos a este país para formar lo que somos", ha puesto en valor Starmer, que ha descartado, por otro lado, calificar de racistas a los posibles electores de Reforma Reino Unido.

Starmer incluso ha asegurado que un eventual gobierno de Farage, que encabeza todas las encuestas de opinión, acabaría "intimando" con el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechando algunas de las críticas que el ultraderechista ha lanzado en contra de la OTAN.

Son estas por ahora las palabras más duras que el primer ministro británico ha lanzado contra su oponente y principal favorito para las elecciones generales de 2029, en un momento en el que tiene que hacer frente a intensas críticas contra su liderazgo dentro del Partido Laborista.