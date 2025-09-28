Agencias

Sonia Moldes, sin miedo a una demanda de Alessandro Lequio

Por Newsroom Infobae

Sonia Moldes se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' para desmontar la versión que Alessandro Lequio ha dado sobre su historia con Mar Flores: "El mayor mentiroso de todo esto es él, es maquiavélico".

"La vida de Mar no la sé. Vamos a pensar que puede mentir, en una parte, que haya engañado a Fernández Tapias. ¿Cómo te atreves a juzgar una infidelidad cuando él en su vida le es infiel a Antonia y a Ana?", afirmaba la invitada al programa.

En cuanto a cómo fue su relación sentimental con él, Sonia desvelaba que fue "de altos y bajos, teníamos muchas rupturas por acontecimientos que ocurrían y él siempre volvía" y aseguraba que "con el tiempo me alegro de haberle sido infiel, la gente tiene que tomar de su propia medicina". Eso sí, afirmaba que Lequio "ha vendido a toda la gente que ha estado con él para ganar dinero".

Europa Press hablaba con Sonia Moldes en exclusiva después de su entrevista y al preguntarle si tiene miedo que Alessandro tome medidas legales contra ella por su relato, esta respondía sin dudar que "no".

EuropaPress

