Secuestradas unas 100 personas tras un ataque de la milicia CODECO en el noreste de RDC

Alrededor de 100 personas han sido secuestradas en un ataque realizado por presuntos miembros de la milicia Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO) en la provincia de Ituri, situada en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en medio de un nuevo repunte de los ataques por parte de este grupo, especialmente activo en el este del país africano.

La emboscada tuvo lugar durante la noche del pasado miércoles después de que comerciantes que regresaban de un mercado fueran interceptados por milicianos mientras se encontraban en su vehículos, según informaciones recogidas emisora de radio RFI.

Según el presidente de una organización de la sociedad civil, ya se ha comenzado a realizar un registro con las personas desaparecidas. Además, los integrantes de CODECO también saquearon las mercancías de los comerciantes.

La milicia CODECO está integrada predominantemente por miembros de la comunidad lendu, una de las protagonistas de un conflicto entre 1999 y 2007 con los hema por derechos de pastoreo y representación política, unos enfrentamientos que se saldaron con cerca de 50.000 muertos, sin que haya quedado totalmente cerrado desde entonces.