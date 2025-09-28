Schwarzenegger pone el 'broche de oro' a la SDCC en un evento con Antonio Banderas: "Esto es como volver a casa"

Llegó el gran día. Arnold Schwarzenegger ha puesto el 'broche de oro' a la San Diego Comic-Con de Málaga en un evento presentado por Álex de la Iglesia que ha contado con la participación de Antonio Banderas, que ha rememorado anécdotas como cuando ambos se conocieron, con el malagueño "preparándole una paella en su casa, que, además, le gustó".

"Para mí, esto es como volver a casa. Porque aquí filmé Conan el Bárbaro. Hace 45 años, aquí en España", ha recordado por su parte el actor austriaco, recordando su paso por ciudades como Almería o Segovia para filmar el éxito de acción de 1982.

Schwarzenegger ha mantenido una charla ante las 3.000 personas que se han hecho con un sitio en el 'Hall M', el auditorio más grande del evento. Por mucho que la apertura de puertas haya sido a la misma hora que el resto de días, a las 9:45 horas, a la 'masterclass' del icono de Hollywood había visitantes que llevaban esperando desde las 04:00 horas, según han comentado a Europa Press los que estaban en la cabecera de la cola hacia las 10:30, media hora antes del inicio de la charla.

No sólo los visitantes han madrugado para ver al ídolo: el evento también ha contado con algunas autoridades situadas en primeras filas como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Tras la retirada de vallas a la entrada del 'Hall M' por parte de los trabajadores de la Comic-Con y carreras propias de festivales de música -pero con los asistentes disfrazados de Wonder Woman o los Cazafantasmas (marioneta de 'Moquete' incluida)--, la 'masterclass' de Schwarzenegger ha dado comienzo finalmente a las 11:15 horas.

Entre aplausos a cada mención al nombre de Schwarzenegger y gritos de '¡Arnold! ¡Arnold!', el maestro de ceremonias, Álex de la Iglesias, ha dado paso a una de las sorpresas del evento, Antonio Banderas, que ha subido al escenario de la Comic-Con a ejercer como copresentador.

Junto a una 'Conan, la Bárbara' que ha venido a la Comic-Con desde Córdoba y ha dicho estar "enamorada" de Schwarzenegger, Banderas ha dado paso a alguien que "no es sólamente un actor, una estrella, un político, que lo ha sido, es una leyenda del cine internacional por muchos años, un ser que además es "encantador".

El evento ha llevado por nombre 'Total Recall', título original de 'Desafío Total'. La película, estrenada en 1990, sigue las desventuras de Douglas Quaid --interpretado por el propio Schwarzenegger-- tras visitar la compañía 'Rekall'. Durante la 'masterclass', Schwarzenegger ha recordado sus inicios como culturista, el "inicio de su carrera cinematográfica a nivel internacional" con 'Conan, el Bárbaro', su paso por 'Terminator' y algunas de las anécdotas que han marcado su carrera.

Junto a un emocionado Álex de la Iglesia, que ha reconocido que "no se podía creer que estuviera hablando con el mismísimo Schwarzenegger", el intérprete ha puesto en valor el trabajo de los directores con los que ha trabajado. "Les doy las gracias por mi carrera porque ésta no ha salido de la nada, yo no he salido de la nada, me han hecho directores geniales, estos grandes actores y estos grandes fans", ha reconocido.