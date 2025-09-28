Sánchez pide mucha precaución ante las fuertes lluvias previstas y seguir las indicaciones de Protección Civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" ante las fuertes lluvias previstas en las próximas horas, especialmente en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.

"Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha pedido Sánchez en su cuenta de X.

La Aemet ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales y "peligro extraordinario" en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.

Además advierte que puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en zonas de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja.

Además el Ayuntamiento de Valencia ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la dana y zonas inundables.