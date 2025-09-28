Queipo (PP) propone en Argentina programas de FP para jóvenes descendientes de asturianos que quieran ir al Principado

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha propuesto en Argentina poner en marcha programas de Formación Profesional para facilitar la integración de los jóvenes descendientes de emigrantes asturianos que quieran instalarse y trabajar en el Principado, así como establecer becas para estos estudios.

Álvaro Queipo, que junto a la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, realiza estos días una visita a Argentina para conocer la realidad que viven los colectivos de emigrantes asturianos en el país austral, defendió también la necesidad de simplificar los trámites actuales para que un emigrante pueda realizar sus estudios en Asturias, como una medida más para atraer población a la región.

Durante las dos últimas jornadas de la visita, Álvaro Queipo y Beatriz Llaneza mantuvieron un intenso contacto con la amplia colonia asturiana en el área metropolitana de Buenos Aires.

El presidente 'popular' participó en la romería organizada por el Centro Asturiano de Lanús para celebrar su centenario, y la que actuaron conjuntos de bailes de todas las entidades asturianas. También hubo un torneo de bolos cuatreada y una gran fabada en el marco del 'Festival 100 años Astur'. El Centro Asturiano de Lanús mantiene muy vivas las tradiciones asturianas, con celebraciones como el Día de Asturias, espichas y actividades culturales, deportes, música tradicional, danza o gastronomía, según ha informado el PP.

También visitó el Campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires, presidido por primera vez por una mujer, Pilar Simón, de familia de Caso, y que fue la encargada de recibir a Álvaro Queipo.

El Centro Asturiano de Buenos Aires, que suma cerca de 3.000 socios, cuenta con el Grupo Coral Covadonga, la Banda de Gaitas Pelayo y el Conjunto de Danzas Pelayo, y un salón-teatro que lleva el nombre de Alejandro Casona.

El líder del PP de Asturias mantuvo a su vez una reunión con el Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires, un órgano consultivo y asesor de la emigración, adscrito a las oficinas consulares de España, y encargado de representar a los españoles residentes.