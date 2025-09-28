(Previa) El Valencia quiere hacerse fuerte en Mestalla ante el necesitado Oviedo

Valencia y Real Oviedo cierran este lunes (21.00 horas) la séptima jornada de LaLiga EA Sports en Mestalla, donde el equipo 'che' quiere puntuar por tercera ocasión consecutiva y donde los asturianos esperan salir del descenso, en un partido marcado por la alerta roja emitida por la AEMET por posibles lluvias torrenciales en el litoral de la provincia de Valencia este lunes.

Los de Carlos Corberán, que acumulan ocho puntos, a tres tanto de los puestos europeos como de la zona de descenso, regresaron del parón por selecciones con una estrepitosa derrota ante el FC Barcelona (6-0), pero luego remontaron el vuelo con un triunfo frente al Athletic Club (2-0) y con un empate ante el RCDE Espanyol en Cornellà (2-2). Ahora, regresan a Mestalla, donde han logrado sus dos victorias hasta el momento y donde no han encajado todavía.

Enfrente, el conjunto ovetense encadena tres derrotas frente a Getafe (2-0), Elche (1-0) y Barça (1-3) que le han impedido incrementar las tres unidades que figuran en su casillero, las que cosecharon en su victoria ante la Real Sociedad a finales de agosto.

El preparador valencianista podrá contar con todos los jugadores de la primera plantilla, aunque no podrá recurrir a los porteros del filial Raúl Jiménez y Vicent Abril, convocados por España para disputar el Mundial Sub-20. Veljko Paunovic, por su parte, lamentará las ausencias de los lesionados Nacho Vidal y Álvaro Lemos, mientras que David Costas es duda por una elongación en los isquiotibiales.

Sin embargo, las previsiones de lluvias torrenciales en la provincia de Valencia para este lunes, que han provocado la alerta roja de la AEMET, podrían poner en juego la disputa del encuentro. "Las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana lunes nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla ante el Real Oviedo. Por ese motivo el club irá anunciando las medidas a tomar siempre en beneficio de los aficionados", anunció el Valencia.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Valencia - Real Oviedo 21.00 horas.