Paula Badosa se retira lesionada de Pekín

La tenista española Paula Badosa ha tenido que retirarse del torneo de Pekín, de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de resentirse de sus problemas físicos este domingo durante el duelo de segunda ronda ante la checa Karolina Muchova (4-2), y consuma el abandono número 37 de su carrera.

La catalana, número 18 del mundo y que regresaba al circuito en la capital china tras dos meses y medio de ausencia por su lesión en el psoas, solventó el viernes su debut en el certamen con una victoria sobre la croata Antonia Ruzic, pero este domingo apenas duró media hora sobre la pista.

El partido parecía transcurrir con normalidad hasta la llegada del quinto juego, que Muchova se adjudicó con un 'break'. Badosa se llevó la mano al muslo y solicitó un tiempo médico. Fue atendida en la pista y volvió a jugar, pero tras materializarse el 4-2 a favor de la tenista checa abandonó entre lágrimas. Muchova avanzaba así a octavos.

Badosa reapareció la pasada semana, después de no jugar desde el mes de junio, con el equipo español de la Billie Jean King Cup, en una eliminatoria ante Ucrania en la que perdió ante Elina Svitolina (5-7, 6-2, 7-5).