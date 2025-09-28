Nueva jornada de protestas en Madagascar por los continuos cortes de luz y agua en el país

Cientos de jóvenes han vuelto a salir a las calles este sábado en la capital de Madagascar, Antananarivo, y otras ciudades para protestar por los continuos cortes de electricidad y agua que sufre el país, después de que el pasado jueves estallaran movilizaciones que han derivado en cortes de carreteras y enfrentamientos con la Policía durante varias jornadas.

Los manifestantes pretendían este sábado realizar una marcha por la capital, pero finalmente la convocatoria ha acabado en disputas con las fuerzas del orden, que han conseguido dispersar a la multitud. Lemas como 'Queremos agua, no sangre' se podían leer en las pancartas que portaban los asistentes, según ha recogido la emisora de radio RFI.

La situación llevó este viernes al presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, a destituir al ministro de Energía en un intento por calmar las protestas, sin embargo, saqueos y enfrentamientos con la Policía se han mantenido hasta este sábado, a pesar de la imposición de un toque de queda de 19.00 a 05.00 horas.

Al menos dos casas de políticos cercanos al Gobierno han sido incendiadas y se han producido bloqueos de carreteras con contenedores volcados y neumáticos ardiendo.

Con el paso de los días, otras zonas del país a parte de la capital se han sumado a la ola de protestas y en Antsirabe --la tercera mayor ciudad del país-- y en las principales ciudades de la costa se han producido multitudinarias movilizaciones.

Por su parte, el mandatario malgache --que se encontraba participando en la Asamblea General de la ONU en Nueva York-- se dirigió a la población este viernes para pedir calma y mostrar su predisposición a atender las demandas de los manifestantes, buscando soluciones a la falta de agua y los cortes de luz.

Estudiantes universitarios de Antananarivo han convocado una huelga para este lunes con el objetivo de continuar presionando al Gobierno para que cumpla sus demandas.