Nerea Garmendia reflexiona sobre la maternidad

Fue a principios de este año, en el mes de abril, cuando Nerea Garmendia y Luis Díaz Nuñez cumplían su sueño de ser padres por primera vez con un bebé que recibió el nombre de Unax y que pesó 4,145kg.

Desde entonces, la actriz vive en una pompa de felicidad: "Ahora mismo todo mi tiempo, mi energía está centrada y mis prioridades en mi bebé, en Unax", confesaba hace tan solo unos meses. Una afortunada porque "me ha costado mucho quedarme embarazada y ha salido todo increíblemente bien", explicaba ante las cámaras de Europa Press.

Ahora, Nerea ha confesado cómo está llevando los primeros meses de vida de su hijo y ha explicado que "los primeros tres meses han sido duros, más que nada porque somos padres primerizos y no sabemos lo que es la sensación de tener un bebé, lo que le pasa, lo que no le pasa, incluso el propio bebé no sabe lo que le pasa... pero ahora es una maravilla".

Garmendia se considera que "una mamá que no intenta ser demasiado crítica conmigo misma", ya que "intento que las cosas que lleguen, tomarlas con naturalidad. No intento ser perfecta, sino intento hacer lo mejor que pueda y sé que va a haber errores".