Mueren cuatro personas en un ataque de las fuerzas rusas sobre Kiev

Al menos cuatro personas han muerto y otras diez han resultado heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana, en particular sobre el distrito de Solomiansk

Entre los fallecidos hay una menor de edad, ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. El ataque ha caído sobre una veintena de localizaciones de seis distritos de la capital ucraniana sobre las 5:45, hora local.

En paralelo, un ataque de las fuerzas rusas sobre Zaporiyia ha dejado hasta el momento 22 heridos. "El enemigo ha lanzado al menos ocho ataques contra el territorio de la ciudad de Zaporiyia, desde la 1 de la madrugada hasta las 5:30", ha comunicado el gobernador de la provincia, Ivan Fedorov.

El mayor número de afectados se ha registrado en el distrito de Shevchenkivski.