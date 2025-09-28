Muere la menor de 14 años que fue atropellada en Olivenza por un conductor que se dio a la fuga

La menor de 14 años que fue atropellada la noche del pasado viernes en la localidad pacense de Olivenza ha fallecido, según han confirmado fuentes del Servicio Extremeño de Salud a Europa Press este domingo.

Cabe recordar que la misma fue trasladada politraumatizada y en estado crítico al Hospital Universitario de Badajoz, tras ser atropellada por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga, en la calle Manuel Gómez Castaño del referido municipio.

Según informó el consistorio oliventino en la tarde de este pasado sábado, el conductor presuntamente implicado en el atropello ya ha sido identificado, habiéndose presentado voluntariamente él mismo en dependencias policiales, donde ha reconocido su implicación.