María José Suárez opina sobre la historia de amor entre Bertín Osborne y Mar Flores

Bertín Osborne ha estado en boca de todos estos últimos días después de reconocer que mantuvo una relación sentimental con Mar Flores en el pasado... sin embargo, no todo el mundo era conocedor de que habían tenido una romance breve en el tiempo, al menos María José Suárez ha asegurado no tener ni idea.

"Lo he visto, me ha salido por Instagram, sí, pero no tenía ni idea", desvelaba la modelo al preguntarle por esta historia de amor... pero reconocía que "al final creo que nosotras nos movemos siempre con compañeros y lo normal es que surjan relaciones entre nosotros", por lo que "no me ha sorprendido".

En cuanto al debate que se ha formado tras la publicación de las memorias de Mar, María José desvelaba que "al final las biografías tienen eso... tienes que hacer un repaso por tu vida, por tu carrera, por tu vida personal y siempre puede suscitar revuelo porque se remueven temas que para la prensa son muy golosos".

Tal y como confesó la madre de Carlo Costanzia, Bertín acabó con la relación por teléfono, lo que no le sentó nada bien... pero recientemente el artista ha desvelado que le hubiese gustado continuar con esa historia de amor.