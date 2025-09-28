Los resultados oficiales dan una clara victoria al partido proeuropeo de la presidenta Sandu

Los resultados oficiales de las elecciones legislativas celebradas este domingo en Moldavia otorgan al Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta proeuropea del país, Maia Sandu, una clara victoria con un 44,26 por ciento de apoyo.

Por detrás queda el Bloque Electoral Patriótico (BEP) que aglutina a socialistas, comunistas y rusófilos con un 27,96 por ciento de apoyo, según los resultados correspondientes al 70 por ciento del escrutinio.

La Comisión Electoral Central sitúa en tercer lugar a la coalición Alternativa (8,5 por ciento) y en cuarto, al prorruso Partido Nuestro (6,52 por ciento). Detrás figura el proeuropeo Partido Político Democracia En Casa (PPDA, 6,25 por ciento).

Se trata de unas elecciones cruciales para el devenir a medio plazo de esta pequeña nación con aspiraciones europeístas, ubicada en un contexto regional bajo la guerra de Ucrania y los intentos sin precedentes de injerencia de Moscú, aunque no exclusivos de estos últimos años.

Las autoridades moldavas denuncian desde hace tiempo que Moscú intenta influir en estas elecciones financiando la compra de votos y campañas de desinformación en redes sociales, pero también con disturbios y ciberataques.

El opositor BEP, formado por tres fuerzas prorrusas, después de que una cuarta fuera expulsada por compra de votos, denuncia una persecución del partido de la presidenta Maia Sandu ante el temor del revés electoral que vislumbran la mayoría de sondeos.