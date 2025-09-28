Los móviles de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta (Tarragona) recibirán una alerta por las lluvias

Los teléfonos móviles de las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Terra Alta (Tarragona) recibirán este domingo a primera hora de la tarde una alerta por el peligro de las lluvias durante el día.

La alerta del plan Inuncat informará "de las fuertes lluvias previstas y las medidas de autoprotección que hay que tomar", informa Protecció Civil de la Generalitat en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El Meteocat ha elevado a muy alto el nivel de peligro en la zona, por lo que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, y el aviso está activo para todo el domingo pero se espera que a partir de las 18 puedan llegar las precipitaciones más fuertes, especialmente en las Terres de l'Ebre (Tarragona).