La madre de Montoya no quiere saber nada del encuentro con Anita Williams

Montoya y Anita Williams se reencontraron en Barcelona tras su sonada ruptura sentimental hace unos meses y, días más tarde, se volvían a ver en la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos. Parece que existe una cordialidad entre ellos después de lo mal que acabó su relación en 'Supervivientes'.

El cantante ha estado centrándose en sí mismo, acudiendo a profesionales para recuperar su estado de ánimo y dejándose querer por todos los suyos. Sin embargo, de estos no hemos sabido nada cuando ha trascendido su reencuentro con Anita.

Europa Press le ha preguntado en exclusiva a la madre de Montoya por el encuentro con Williams y ha sido bastante rotunda: "No voy a comentar nada ¿vale?". Tranquila, no ha querido desvelar qué les ha parecido saber que su hijo ha vuelto a verse con su expareja.

Cabe destacar que los padres del artista han pasado unos meses muy complicados al ver a su hijo cabizbajo y sin ganas de nada. Su paso por 'Supervivientes' y la exposición pública que adquiría después de su tormentosa relación con Anita le hacían bajar hasta los mismísimos infiernos. Gracias a la ayuda de su familia y de los profesionales, el colaborador de televisión ha conseguido salir del túnel en el que se encontraba y ahora no quieren que vuelva a pasar por una situación tan complicada.