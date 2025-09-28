Juan Peña devela el cariño que le guarda a Mar Flores

Agencias

Por Newsroom Infobae

Juan Peña fue uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos hace unas semanas debido a la grana amistad que le une a todo el clan Campos... pero hace poco hemos descubierto que también le guarda cariño a Mar Flores.

Siempre intentando mantenerse al margen de cualquier polémica que sacuda a las Campos, Juan Peña ha sido preguntado por las famosas memorias de Mar Flores y ha desvelado ante la prensa que le desea "muchísimo éxito con el libro".

Además, ha confesado que "le tengo mucho cariño, la conozco también hace muchísimos años, es maravillosa y que todo el mundo sea feliz y que todo el mundo se lleve bien".

Eso sí, el artista prefirió no mojarse sobre la polémica fotografía con Carlo Costanzia padre que muchos han denominado el 'posado de la venganza': "Terelu es maravillosa, quiere a todo el mundo, ¿es su consuegro, no? Yo lo veo algo normal, son familia, pero no soy quién para opinar de nada".

