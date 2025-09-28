Hansi Flick: "Me encanta cómo jugamos, todo el mundo da lo mejor"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró encantado por "cómo" juega su equipo después de la victoria (2-1) contra la Real Sociedad este domingo, un "gran" rival que no evitó que los catalanes alcancen el liderato de LaLiga EA Sports.

"Me encanta cómo jugamos contra un gran equipo, fue muy duro pero merecimos la victoria. Tenemos nuestro próximo partido en menos de 68 horas y agradezco a mi equipo cómo está jugando. Hacemos cambios en el once pero todo el mundo da lo mejor en el campo", afirmó en rueda de prensa en Estadi Olímpic Lluís Companys.

El preparador azulgrana valoró la importancia de estar primeros aunque sea en la jornada siete. "Es bueno estar en el liderato, pone presión a los rivales detrás. Ahora tenemos que defender esta posición", apuntó, antes de ser preguntado por el regreso de Lamine Yamal tras lesión, que fue fulgurante con asistencia de gol.

"Contento de tenerlo de vuelta, mostró rápido su calidad, su fuerza para crear ocasiones", afirmó, añadiendo sobre su segundo puesto en el Balón de Oro. "Es una decisión que no podemos cambiar, el año que viene creo que lo intentará ganar. Para todos los futbolistas es algo grande ser el Balón de Oro. Tenemos muchos jugadores esperando ganarlo", confesó.

"Pedri es especial, es un gran jugador, me encanta cómo mejora. Está en todas partes en el campo. Es muy importante, especialmente, nos da más control y sabe en qué posición debe estar. Junto con De Jong organizan al equipo. Se conectan bien, con ellos no es fácil presionarnos", añadió sobre el canario y su conexión con el neerlandés.

Por otro lado, Flick explicó la presencia de Dro en el once, "un gran talento", por esa necesidad de rotar, igual que apuntó que Dani Olmo será titular contra el París Saint-Germain. "La conexión entre el equipo y los aficionados es muy buena, necesitamos esto también para el miércoles contra el PSG", terminó.