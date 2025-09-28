Agencias

Hamás reitera su apoyo a la resistencia libanesa frente a Israel en el aniversario de la muerte de Nasralá

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha cargado este sábado contra las autoridades israelíes con motivo del primer aniversario de la muerte del ex jefe del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, y ha condenado su fallecimiento como un "crimen de asesinato" por parte de Israel, al tiempo que ha advertido de que la resistencia regional "no será quebrantada".

Hamás ha señalado que el "asesinato" de Nasralá y "otros mártires" en 2024 fue perpetrado por el Gobierno israelí "en un intento de disuadir a la resistencia libanesa de continuar su apoyo a Palestina".

Sin embargo, lejos de "quebrantar su voluntad" o "apagar sus llamas", las acciones de Israel no han hecho sino "fortalecer y reforzar su determinación de continuar su camino hacia la liberación", han agregado desde el Movimiento y así lo ha recogido el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás.

Así las cosas, el grupo palestino ha aprovechado la ocasión para reafirmar su "plena solidaridad" con Líbano frente a los continuos ataques israelíes y ha instado a los "países árabes e islámicos" a apoyar a Beirut en esta "delicada etapa", marcada por "los repetidos complots y ataques sionistas", a fin de consolidar una "posición árabe" unificada "en apoyo de las causas justas de la nación".

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés dio a conocer el pasado 28 de septiembre de 2024 (sábado) la muerte del secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, fallecido en un bombardeo israelí en Beirut, Líbano, cuya situación fue tildada ya entonces de "extremadamente grave".

Horas más tarde las Fuerzas Armadas de Israel confirmaban la muerte del político libanés en el marco de intensos bombardeos lanzados durante la tarde y noche del día anterior (viernes) en los suburbios de la zona sur de Beirut, bastión de la organización.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Se reactivan las sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Se reactivan las sanciones de

Muere un concejal ecuatoriano en un ataque armado en el suroeste del país

Muere un concejal ecuatoriano en

Alrededor de 100.000 personas recorren las calles de Berlín contra la guerra en Gaza

Alrededor de 100.000 personas recorren

Musk asegura que rechazó la invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

Musk asegura que rechazó la

Guterres pide moderación ante la escalada de tensión entre Israel y los hutíes de Yemen

Guterres pide moderación ante la