Esther Briz termina sexta en skiff e iguala el mejor resultado español individual en un Mundial

La española Esther Briz ha concluido este domingo en sexta posición en la final de skiff femenino de los Campeonatos del Mundo de remo, que se han disputado en Shanghái (China), un puesto que iguala el mejor resultado español en modalidad individual en la historia de la cita mundialista.

En el Shanghai Water Sports Centre, la zaragozana, campeona del mundo y de Europa de skiff en su etapa júnior y cuádruple campeona mundial y doble europea de remo de mar, ha reeditado el mejor resultado español de la historia en una cita mundialista absoluta en la modalidad individual del remo.

Con su sexto puesto en la final de este domingo, Briz, diploma olímpico en los Juegos de París tras ser séptima en dos sin timonel, iguala las posiciones conseguidas por la cántabra Virginia Díaz en el Mundial de 2022 y la andaluza Nuria Domínguez en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En la final, la maña pasó quinta por el primer 500, pero en el ecuador de la regata se quedó descolgada a tres segundos de los puestos de podio. A falta de un último cuarto de la prueba, cayó a la sexta plaza, con una desventaja de ocho segundos que no pudo remontar finalmente (7:31.49).

Por delante, la irlandesa Fiona Murtagh se colgó el oro (7:12.27) con solo tres milésimas de ventaja sobre la británica Lauren Henry (7:12.30), y el bronce fue para la danesa Frida Sanggaard Nielsen (7:15.89).

En la Final B del doble scull mixto PR3, la catalana Josefa Benítez y el sevillano Daniel Díaz terminaron cuartos y despidieron la cita con un décimo puesto en la general.

De esta manera, España concluye el Campeonato del Mundo sin medallas pero con tres botes clasificados para las Finales A. Las preseas estuvieron cerca con los cuartos puestos conseguidos en las finales de dos sin timonel, de los andaluces Jaime Canalejo y Javier García, y de doble scull masculino, del catalán Aleix García y el gallego Rodrigo Conde.