El PP reivindica en el Congreso las pescaderías tradicionales y urge al Gobierno a protegerlas

El PP ha reivindicado en el Congreso las pescaderías tradicionales y ha urgido al Gobierno a apoyarlas de forma específica como puntos de venta "esenciales" para el mantenimiento del consumo de pescado y la cohesión de barrios y pueblos.

Mediante una proposición no de ley que el PP ha registrado para su debate en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, el partido ha alertado que el consumo de pescado en España mantiene desde hace años una tendencia descendente y habría caído un 32% en la última década.

Esta situación, explica la formación de Alberto Núñez Feijóo, afecta no sólo a la salud alimentaria de la población, sino a la transformación del conjunto del tejido económico o comercial que pone a prueba "la supervivencia del comercio de proximidad, el empleo en el sector y al mantenimiento de una cultura gastronómica y nutricial propia".

Según dicta la proposición no de ley a la que ha accedido Europa Press, hasta 5.000 pescaderías habría cerrado en España en los últimos años, lo que para el Grupo Popular supone el debilitamiento del comercio de proximidad y la reducción de la oferta de un alimento "esencial" para una dieta "equilibrada y saludable".

En este escenario, el PP insta al Gobierno a apoyar "de forma específica" a las pescaderías tradicionales, como puntos de venta esenciales para el mantenimiento del consumo y para la cohesión de barrios y pueblos.

QUE SE PROMOCIONE MÁS EL CONSUMO DE PESCADO

Al mismo tiempo, el PP plantea reforzar las campañas de promoción del consumo de pescado, marisco y conservas con un plan nacional de alcance plurianual, dotado de financiación suficiente, que combine acciones de comunicación, educación alimentaria en colegios y comedores, y apoyo al comercio minorista de proximidad.

También se recoge en la iniciativa la propuesta para reducir el IVA aplicable al pescado, en línea con otros productos básicos de la dieta, para facilitar su acceso a todas las familias.

Por último, el grupo parlamentario exige al Ejecutivo presentar un informe anual ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la ejecución, alcance y resultados de las campañas de promoción financiadas por el Ministerio, detallando su impacto real en el consumo de pescado y en la red de distribución minorista.