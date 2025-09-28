Agencias

El Papa lamenta "la tragedia" de las personas que mueren "por la codicia" en las zonas en guerra

León XIV ha recordado "la tragedia" de las personas que mueren "por la codicia" existente en las zonas en guerra. "Ante las puertas de la opulencia se encuentra hoy la miseria de pueblos enteros, azotados por la guerra y la explotación", ha dicho durante la misa por el Jubileo de los catequistas celebrada este domingo.

"Cuántos Lázaros mueren ante la codicia que olvida la justicia, ante el lucro que pisotea la caridad, ante la riqueza ciega ante el dolor de los miserables", ha lamentado el Pontífice antes de enviar un mensaje de esperanza a quienes sufren por las guerras: "Según el Evangelio, la vida de todos puede cambiar".

Así, durante la homilía, el Papa ha hablado de las "luces y sombras" del mundo. "Por un lado, los que mueren de hambre; por otro, los que se atiborran delante de él; por un lado, las vestiduras elegantes; por otro, las llagas lamidas por los perros".

En este sentido y en el marco del Jubileo de los catequistas, el Papa ha asegurado que el catecismo es una herramienta que "protege de los individualismos y las discordias".

EuropaPress

