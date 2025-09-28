Agencias

El Montsià y el Baix Ebre (Tarragona) tienen peligro muy alto por lluvias este domingo

Por Newsroom Infobae

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado este domingo el nivel de peligro por lluvias a peligro muy alto en las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona), por lo que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Cinco comarcas tienen peligro alto: Baix Camp, Ribera d'Ebre, Terra Alta (Tarragona), Segrià y Noguera (Lleida), y 16 moderado: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat (Tarragona), Garraf, Alt Penedès, Berguedà (Barcelona), Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès (Lleida) y Ripollès (Girona), informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso está activo para todo el domingo y se espera que a partir de las 18 horas puedan llegar las precipitaciones más fuertes, especialmente en las Terres de l'Ebre (Tarragona).

