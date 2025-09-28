Agencias

El Casademont Zaragoza tumba al Valencia Basket y conquista su primera Supercopa Liga Femenina Endesa

El Casademont Zaragoza doblegó (68-79) al Valencia Basket este domingo para alzar su primera Supercopa Liga Femenina Endesa, liderado por una gran versión de Helena Pueyo (15 puntos y 21 de valoración), MVP del torneo celebrado en el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca.

El equipo maño se tomó la revancha de la final del año pasado y de una buena lista de derrotas ante un Valencia que manejaba un 10-1 a favor en duelos contra el Zaragoza con un título en juego. Al descanso, las de Carlos Cantero ya mandaban en el marcador (38-43).

Pueyo se empeñó en agrandar la renta en la reanudación y el Valencia Basket, que buscaba su tercera Supercopa seguida, se fue secando en ataque. Awa Fam fue de más a menos y Hind Ben Abdelkader buscó la reacción desde el triple sin llegar a inquietar a un Casademont Zaragoza que se sintió como en casa.

Además de con Pueyo, la marea roja disfrutó de la gran actuación de Nadia Fingall (8 puntos y 11 rebotes), Aminata Gueye (17 puntos) y Merritt Hempe para dar al club su primera Supercopa.

EuropaPress

