Declarado un incendio de gravedad 2 en Cerezo de Arriba (Segovia) tras entrar el fuego de Peñalba (Guadalajara)

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial 2 tras entrar en la localidad de Cerezo de Arriba tras entrar en la provincia de Segovia el fuego originado en el paraje de Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra (Guadalajara).

El Ejecutivo autonómico ha incorporado este fuego al parte que recoge la plataforma Inforcyl a las 00.15 horas de este domingo, 28 de septiembre, y lo ha elevado a nivel 2 a las 1.58 horas de la misma jornada.

La declaración de gravedad 2 se debe a que supone una amenaza seria a poblaciones y que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes, además del riesgo grave que puede comportar para la población, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

En este momento, se encuentran en el lugar unos 30 medios aéreos y terrestres, entre técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, autobombas, ELIF, BRIF, hidroaviones, helicópteros y otros cuerpos de bomberos.

La provincia de Segovia estaba ya alerta por la posible entrada del incendio manchego de Peñalba de la Sierra, que finalmente afecta ya a territorio de Castilla y León.