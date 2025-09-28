(Crónica) El Cádiz falla por arriba y el Granada se estrena por abajo

El Cádiz no pasó del empate sin goles contra el Ceuta y falló a alcanzar el liderato en solitario en LaLiga Hypermotion, mientras que el colista Granada logró su primera victoria con un 0-1 ante el Huesca en la jornada siete.

El cuadro amarillo topó con un Ceuta que sigue dando sorpresas, con cuatro partidos seguidos sin perder. Un duelo con mucha intensidad pero pocas ocasiones y menos puntería. El Cádiz lo buscó más en la segunda parte aunque los de Gaizka Garitano también tuvieron que defenderse para seguir sumando en casa.

Con 15 puntos, el equipo gaditano mantiene la condición de colíder junto al Deportivo de La Coruña. Con 12 se colocó el Burgos, que escaló otro poco en la tabla con su cuarta jornada seguida sumando. El equipo castellano remontó (2-1) al Málaga con los goles de Appin y Florian, saliendo el equipo andaluz de El Plantío con mala dinámica de tres derrotas.

Además, el Real Valladolid (11 puntos) falló a su oportunidad de meterse de lleno en la lucha por los dos primeros puestos en el derbi contra la Cultural y Leonesa (0-1). Un temprano gol de Diego Collado permitió al equipo leonés salir del descenso en el estreno de Cuco Ziganda en su banquillo.

Por su parte, el Albacete obró el milagro de remontar (3-4) a un Sporting de Gijón también en crisis, con dos goles casi en el descuento, un doblete de Jon Morcillo, el segundo de penalti en el 99'. El equipo asturiano desperdició un 3-0 a los 37 minutos.

La jornada terminó por este domingo con una vital victoria del Granada, que se impuso (0-1) ante el Huesca en medio de la lluvia torrencial en El Alcoraz. El tanto de Pedro Alemañ dio la primera victoria de la temporada al equipo nazarí, que sigue siendo colista pese a ello, y algo de respiro a su entrenador Pacheta.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION:

Viernes 26.

Mirandés - Real Zaragoza 0-1.

Sábado 27.

Eibar - Deportivo de la Coruña 1-1.

Racing de Santander - Andorra 1-2.

Las Palmas - Almería 0-1.

Domingo 28.

Real Sociedad B - Córdoba 1-1.

Burgos - Málaga 2-1.

Cádiz - Ceuta 0-0.

Real Sporting - Albacete 3-4.

Real Valladolid - Cultural Leonesa 0-1.

Huesca - Granada 0-1.

Lunes 29.

Leganés - Castellón 20.30 horas.