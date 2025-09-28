Agencias

Controlado el incendio de Pantón (Lugo) que afecta a más de 1.800 hectáreas

El incendio del ayuntamiento lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha quedado controlado este domingo tras afectar a 1.805 hectáreas, parte de ellas en el ayuntamiento de Sober, a donde llegó tras saltar el río Cabe.

La Consellería do Medio Rural ha detallado que el fuego quedó controlado a las 11.41 horas de este domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 1.805 hectáreas --un total de 1.517 hectáreas son arboladas y 288 rasas--.

El fuego comenzó el día 18 a las 14.16 horas y la proximidad de las llamas al núcleo de población de Lornís obligaron a activar, durante varios días, la situación 2 de forma preventiva.

Para hacer frente a este incendio movilizaron, en total, a 25 técnicos, 264 agentes, 311 brigadas, 169 motobombas, nueve palas, seis unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. Además, en las tareas de extinción colaboraron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

EuropaPress

