Casi 20 chefs participarán mañana en las cenas solidarias de Soul Food Nights 2025 a favor de Acción contra el Hambre

Por Newsroom Infobae

La XII edición de Soul Food Nights 2025 reunirá este lunes 29 de septiembre los menús de una veintena de chefs, para apoyar los programas de la ONG Acción contra el Hambre en España dedicados a jóvenes en riesgo de exclusión social.

Los cocineros crearán menús únicos que se servirán en ubicaciones que pertenecen a los sectores de la moda y el arte, como boutiques, galerías y lugares emblemáticos de Madrid y Barcelona.

En concreto, destacan The Craft-Abadía Retuerta LeDomaine, Mimoki, Vista Alegre, Semilla Food Studio, Plató Cenital, Galería Sara Caso, Frigicoll Showroom, Galería Santa Eulalia (BCN), RÍO & MEÑAKA, Galería Moret, 9, Tienda Día Nuñez de Balboa, 32, Pangea y Showroom Península Vinicultores.

Entre los chefs, participarán German Espinosa y Paolo Casagrande, Iñaki Aldrey, Carlos Maldonado, Miguel Carretero, Alejandro Serrano o Ramsés González. Bodegas Habla y Cientotreinta estarán presentes en todas las cenas con su propuestas de maridaje y pan.

Además, en esta edición marcas como Playstation, TheFork, Dia, Pangea, Paypal, Lenovo, Habla, Interporc y Moët han adquirido mesas para las cenas solidarias.

Los fondos conseguidos con esta velada irán destinados a programas de Acción Contra el Hambre sobre emprendimiento juvenil y empleo para jóvenes en riesgo de exclusión en España.

