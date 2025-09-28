BBVA pausa ciertos objetivos comerciales para que su plantilla se dedique al canje de la OPA

La dirección de BBVA ha pausado ciertos objetivos comerciales para que su plantilla pueda centrar sus esfuerzos en atender a los clientes que acudan al canje de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell.

Actualmente, los accionistas de Banco Sabadell pueden decidir si aceptan la OPA de BBVA o no. El periodo de canje durará hasta el 10 de octubre, después de haberse paralizado unos días mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidía si aprobaba la mejora de la oferta o no, algo que hizo el jueves 25.

La nueva oferta consiste en un acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell.

Para aceptar la OPA, los accionistas pueden presentar por escrito su declaración de aceptación a la entidad donde tengan depositadas sus acciones de Banco Sabadell, ya sea de forma presencial, por medios electrónicos o por cualesquiera otros medios admitidos por dichas entidades depositarias.

También pueden realizar el trámite acudiendo a una oficina de BBVA o por vía telefónica con el banco. En estos casos, BBVA asumirá los gastos asociados al canje.

Para que los trabajadores del banco puedan dedicarse a esta tarea, BBVA ha decidido poner en pausa ciertas rúbricas de algunos objetivos comerciales, según ha podido saber Europa Press en fuentes cercanas a la plantilla.

Las fuentes consultadas indican que el departamento de Talento y Cultura (Recursos Humanos) de BBVA reunió a los empleados para trasladarles estos cambios y dar las instrucciones sobre cómo actuar durante este periodo.

"El banco ha dejado claro que hay que ser totalmente transparentes con la clientela y no transmitirles ninguna presión. Que tenemos que ser asépticos a la hora de informar", han explicado a Europa Press fuentes cercanas a los trabajadores, añadiendo que la dirección del banco ha transmitido su deseo de que no haya "presión añadida".

Otras fuentes sindicales consultadas por Europa Press afirman que no se está notando presión adicional durante este periodo de canje. "La vida diaria no ha cambiado. La gente sigue dedicada a sus objetivos y sus clientes", ha detallado a Europa Press un delegado de uno de los sindicatos con representación en BBVA.