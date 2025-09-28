Agencias

Ataques ucranianos causan dos muertos e importantes apagones en Bélgorod, Rusia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades rusas han informado de que una serie de ataques ucranianos han provocado la muerte de dos personas e "importantes cortes" del suministro eléctrico en la región de Bélgorod.

El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha informado de un ataque con misiles contra la capital de la región, Bélgorod, que ha causado dos heridos. "El enemigo ha atacado la infraestructura. Actualmente estamos evaluando los daños. Hay cortes de electricidad importantes", ha apuntado en su canal en Telegram.

Gladkov ha explicado que han cambiado a fuentes de energía de emergencia y ha advertido de que el apagón podría afectar al sistema de alerta de misiles y drones.

El portal go31.ru informa de cortes de agua y electricidad en varias partes de la ciudad de Bélgorod y en sus alrededores después de las dos alertas de misiles registradas: una entre las 18.32 y las 19.17 y otra a las 20:04.

El alcalde de Bélgorod, Valentin Demidov, ha confirmado los cortes de electricidad y agua. "Los equipos de emergencia y las empresas de servicios públicos han iniciado las operaciones de limpieza y están cambiando a fuentes de energía de respaldo", ha apuntado también en Telegram.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) El Cádiz falla por arriba y el Granada se estrena por abajo

(Crónica) El Cádiz falla por

Los 44 barcos de la Global Sumud Flotilla están ya a 366 millas náuticas de Gaza

Los 44 barcos de la

Los resultados oficiales dan una clara victoria al partido proeuropeo de la presidenta Sandu

Los resultados oficiales dan una

Hansi Flick: "Me encanta cómo jugamos, todo el mundo da lo mejor"

Hansi Flick: "Me encanta cómo

Crónica del Real Madrid - Valencia Basket, 94-98

Crónica del Real Madrid -