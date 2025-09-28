Agencias

Alrededor de 100.000 personas recorren las calles de Berlín contra la guerra en Gaza

Una manifestación contra la guerra de Gaza ha congregado a más de 100.000 personas en ciudad de Berlín, en la que se ha convertido en una de las movilizaciones más masivas contra la ofensiva israelí sobre el enclave palestino que ha tenido lugar en Alemania.

Anteriormente, una marcha a principios de año que reunió a unos 50.000 ciudadanos había sido la más multitudinaria, lo que refleja un apoyo creciente a este tipo de movilizaciones en Alemania.

Por su parte, la Policía ha determinado a primera hora de la tarde la presencia de 60.000 personas, aunque no ha descartado que este número pudiera ser más elevado.

Con el nombre de 'All Eyes on Gaza' ('Todos los ojos puestos en Gaza'), la manifestación ha comenzado frente al ayuntamiento de la capital alemana con cánticos de "Palestina libre" y "¡Viva la solidaridad internacional!".

Un total de 50 organizaciones han participado en la convocatoria como Amnistía Internacional o el partido político Die Linke. Con esta movilización buscan presionar al Gobierno alemán para que acabe con las exportaciones de armas a Israel y a la Unión Europea para que imponga sanciones al Gobierno hebreo.

La Policía alemana ha desplegado unos 1.800 agentes por toda la ciudad de Berlín, aunque han destacado que ha transcurrido sin graves incidentes.

"Hablan de 'razones de Estado' mientras los hospitales quedan reducidos a escombros y cenizas. Guardan silencio sobre el genocidio y se hacen cómplices", ha sostenido la líder del Die Linke, Inés Schwerdtner.

En otras partes de Alemania como en la ciudad de Düsseldorf también han tenido lugar movilizaciones propalestinas.

