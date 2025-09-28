Al menos un muerto y diez heridos tras un tiroteo en una iglesia de Michigan, EEUU

Al menos una persona ha muerto y diez más han resultado heridastras un tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan. El templo cristiano estaría en llamas.

Entre las víctimas hay una persona fallecida y dos personas más en estado crítico, según el Departamento de Policía de Grand Blanc, que ha confirmado además que el tirador ha fallecido también.

"Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", publicó en un primer momento la Policía en su página en Facebook.

Además, informó de que "la iglesia sufre un incendio activo", ahora controlado, y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han instado al resto de la población.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha subrayado que cualquier tipo de violencia es "inaceptable" tras saber del incidente. "Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc", ha publicado Whitmer en X.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' y en particular 'Roger&Me', en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.