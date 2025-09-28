Al menos ocho heridos por la represión policial de las protestas de este fin de semana contra el Gobierno de Perú

Al menos ocho personas han resultado heridas por la represión de la Policía peruana en la tercera jornada de protestas de este sábado contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que congregó a diferentes sectores del país.

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Perú, sobre todo en Lima para protestar por las condiciones de vida. Las manifestaciones habían sido convocadas en un primer momento por colectivos de jóvenes y estudiantes, aunque también se sumaron sindicatos, pensionistas y transportistas.

Este último grupo ha convocado ya en los últimos tiempos varias huelgas y manifestaciones para protestar contra la inseguridad que padece el sector. "Queremos trabajar sin miedo", y "No a la extorsiones", son algunas de las proclamas que no se han parado de escuchar en estas últimas movilizaciones.

Los primeros choques con la Policía se han producido de camino al Congreso, pero ha sido al final de la tarde cuando el intento de los manifestarse por tirar las vallas que los custodiaban ha motivado el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Algunos testigos han relatado al diario 'La República' que varios agentes han lanzado gases lacrimógenos por encima de lo reglamentado. Uno de los heridos ha recibido el impacto de varios perdigones en el rostro, mientras que un adulto de 60 años ha recibido un impacto en la nariz fruto del caos que se generó.