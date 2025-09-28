Al menos dos muertos y ocho heridos tras un tiroteo en una iglesia de Michigan, EEUU

Al menos dos personas han muerto y ocho más han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la ciudad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan. El templo cristiano estaría en llamas.

Entre las víctimas hay dos personas fallecidas y una persona más en estado crítico, según el jefe del Departamento de Policía de Grand Blanc, William Renye, que ha confirmado además en rueda de prensa que el tirador ha fallecido también.

El sospechoso es un hombre de 40 años del barrio de Burton, en Flint, identificado como Thomas Jacob Sanford. Falleció tras recibir una herida mortal durante un tiroteo con agentes de la Policía de Grand Blanc. Por el momento se desconoce el móvil, ha apuntado Renye.

El responsable policial ha advertido de que en el momento del ataque había cientos de personas en misa y que esperan encontrar más víctimas una vez se termine de registrar y asegurar la zona. "Creemos que vamos a encontrar a más víctimas una vez que la escena haya sido asegurada", ha indicado.

Posteriormente, la Policía ha destacado que el tiroteo entre el atacante y dos agentes de la Policía comenzó apenas diez minutos después de recibirse la primera llamada de emergencia.

La iglesia ha sufrido un incendio de importantes proporciones, según las imágenes transmitidas por las cadenas de televisión estadounidenses. La Policía ha asegurado que el fuego está ya controlado y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han instado al resto de la población.

La Policía ha confirmado ya que agentes de distintos cuerpos de seguridad están registrando ya el domicilio del sospechoso en el cruce de las calles Atherton y Centro d¡e Burton. En la operación participan la Policía Estatal de Michigan, el Departamento de Policía de Burton y la Policía de Grand Blanc.

El sospechoso sería un veterano del Cuerpo Marines de Estados Unidos que estuvo destinado en Irak entre 2004 y 2008, según la información recogida por el diario 'The New York Post'. Tanía esposa y un hijo, según la información publicada en sus redes sociales.

REACCIONES

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha subrayado que cualquier tipo de violencia es "inaceptable" tras saber del incidente. "Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc", ha publicado Whitmer en X.

También el presidente, Donald Trump, ha mencionado el incidente y ha denunciado la "epidemia de violencia" que afecta al país y en particular un "ataque contra los cristianos". "El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho que averiguar. Parece que es otro ataque contra los cristianos de Estados Unidos", ha apuntado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

"Rezad por las víctimas y sus familias. Esta epidemia de violencia que hay en nuestro país tiene que acabar ¡de inmediato!", ha añadido el mandatario estadounidense.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' y en particular 'Roger&Me', en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.